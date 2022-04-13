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Президенти Польщі, Литви, Латвії та Естонії їдуть залізницею до Києва. ФОТОрепортаж

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Президенти Польщі Анджей Дуда, Естонії Алан Каріс, Литви Гітанас Науседа та президент Латвії Егілс Левітс також прямують в Київ.

Про це повідомила пресслужба польського президента, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що вони зустрінуться із президентом України Зеленським.

"Метою візиту президентів в Україну є підтримка цієї країни в усіх аспектах – символічному, матеріальному та політичному", - розповів голова Кабінету президента Республіки Польща

"Прямуємо до Києва з твердим посланням про політичну підтримку та військову допомогу. Литва продовжить підтримувати боротьбу України за свій суверенітет та свободу. Разом до перемоги!", - повідомив Науседа у Твіттері.

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Як пише ERR, у Києві лідери зустрінуться з Президентом України Володимиром Зеленським.

На зустрічі планується обговорити надання допомоги українській армії та цивільному населенню, а також проведення розслідування воєнних злочинів з метою відправити під суд відповідальних за них осіб.

Президенти Польщі, Литви, Латвії та Естонії їдуть залізницею до Києва 01

Президенти Польщі, Литви, Латвії та Естонії їдуть залізницею до Києва 02
Президенти Польщі, Литви, Латвії та Естонії їдуть залізницею до Києва 03
Президенти Польщі, Литви, Латвії та Естонії їдуть залізницею до Києва 04

Автор: Степан Гутник

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Топ коментарі

  • Алексей Технолог
    Україна сталась. Держава Україна!
  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    Всім хто продовжує підтримувати Україну у важкі часи-респект...
  • Ksenia VB
    Німця теж треба було запросити.
    Нехай власними очима бачить всі жахіття нарусні .
    Від Німеччини залежить вступ України в НАТО.
    Дурість не запрошувати.
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