Президенти Польщі, Литви, Латвії та Естонії їдуть залізницею до Києва. ФОТОрепортаж
Про це повідомила пресслужба польського президента, передає Цензор.НЕТ.
Зазначається, що вони зустрінуться із президентом України Зеленським.
"Метою візиту президентів в Україну є підтримка цієї країни в усіх аспектах – символічному, матеріальному та політичному", - розповів голова Кабінету президента Республіки Польща
"Прямуємо до Києва з твердим посланням про політичну підтримку та військову допомогу. Литва продовжить підтримувати боротьбу України за свій суверенітет та свободу. Разом до перемоги!", - повідомив Науседа у Твіттері.
Як пише ERR, у Києві лідери зустрінуться з Президентом України Володимиром Зеленським.
На зустрічі планується обговорити надання допомоги українській армії та цивільному населенню, а також проведення розслідування воєнних злочинів з метою відправити під суд відповідальних за них осіб.