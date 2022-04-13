Від початку вторгнення РФ в Україні загинула 191 дитина, понад 349 - поранено, - Офіс Генпрокурора

Станом на ранок 13 квітня 2022 року більше 540 дітей постраждали в Україні внаслідок збройної агресії Російської Федерації. При цьому 191 дитина загинула та більше 349 отримали поранення різного ступеню тяжкості.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу генпрокурора.

Згідно отриманих ювенальними прокурорами даних, найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 113, Київській - 102, Харківській - 79, Чернігівській - 54, Миколаївській - 40, Херсонській - 38, Луганській - 36, Запорізькій - 23, столиці - 16, Сумській - 16, Житомирській - 15.

Під час фіксації кримінальних правопорушень, скоєних окупантами на території смт. Бородянка та с. Королівка Київської області, виявлено обгорілі тіла дівчини 16 років та 10-річного хлопчика.

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11 квітня збройними силами РФ здійснено обстріл цивільної інфраструктури м. Харкова. Загинули півторамісячна дитина та 12-річний підліток. Ще 4 дітей віком 1, 4, 5 та 9 років отримали поранення.

11 квітня в Херсонській області внаслідок влучення снаряду в житловий будинок 15-річна дівчинка отримала тяжкі поранення.

Через масовані бомбардування та обстріли збройними силами РФ українських міст та сіл пошкоджено 957 закладів освіти, з них 88 зруйновано повністю.