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США працюють над постачанням артсистем до України, - Псакі

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ппо
Сполучені Штати Америки працюють над постачанням артилерійських систем для України. Частину можуть надати із своїх запасів.

Про це на брифінгу заявила представник Білого дому Джен Псакі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

За її словами, все вказує на те, що Росія прагнутиме оточити та розбити українські сили на Донбасі. Крім того, продовжаться повітряні та ракетні удари по решті країни.

"Оскільки ми прагнемо прискорити доставку (зброї. - Ред.), - ми виділили 1,7 млрд доларів, як ви всі знаєте, ми працюємо над тим, щоб надати українцям артилерійські системи, які вони нещодавно запросили у переговорах між нашими урядами. І ми працюємо над тим, щоб надати їм артилерію з запасів США, а також полегшити перекидання від інших союзників та партнерів, як ми зробили з С-300", - зазначила Псакі.

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Автор: Ірина Дашківська

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Топ коментарі

  • Артм Воронцов
    чим більше зброї потужної та грізної тим більше зажмурених кацапів......
  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    Амерам-черговий респект...
  • Leshek
    Будь ласка, працюйте швидче!
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