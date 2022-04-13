ООН зафіксувала 1892 смерті цивільних українців із початку повномасштабного вторгнення РФ

Управління Верховного комісара ООН з прав людини (УВКПЛ) зафіксувало 1892 випадки загибелі та 2558 випадків поранень цивільного населення України, загалом 4550 жертв російського повномасштабного вторгнення.

Про це йдеться в щоденному повідомленні УВКПЛ, яке фіксує жертви від початку розв’язаної РФ війни, опублікованому 12 квітня, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

Зокрема, серед убитих - 478 чоловіків, 308 жінок, 30 дівчаток та 52 хлопчики, а також 71 дитина та 953 дорослих, стать яких поки що невідома.

Поранені 291 чоловік, 219 жінок, 51 дівчинка та 51 хлопчик, а також 144 дитини та 1802 дорослих, стать яких поки що невідома.

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Зауважується, що більшість смертей та поранень зумовлені застосуванням боєприпасів та вибухових речовин із великою площею враження, включаючи обстріли з важкої артилерії та реактивних систем залпового вогню, а також ракетні та повітряні удари.

УВКПЛ вважає, що фактичні цифри значно вищі, оскільки отримання інформації з деяких місць, де тривають інтенсивні бойові дії, затримується, а багато звітів усе ще очікують підтвердження. Це стосується, наприклад, Маріуполя та Волновахи (Донецька область), Ізюма (Харківська область), Сєвєродонецька та Рубіжного (Луганська область), Тростянця (Сумська область), де є повідомлення про численні жертви серед мирного населення. Ці цифри додатково підтверджуються і не включені у вищенаведену статистику.