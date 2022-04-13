Франція заморозила понад €23 млрд російських активів

У вівторок Франція опублікувала детальний список російських активів на суму 23,7 млрд євро, або 25,6 млрд доларів США, заморожених через вторгнення Росії в Україну 24 лютого.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє CNN із посиланням на Міністерство фінансів Франції

Видання повідомляє, що основну частину заморожених активів становлять активи російського Центрального банку, вартість яких, за даними міністерства, становить 22,8 млрд євро.

До списку активів також входять 33 об’єкти нерухомості загальною вартістю 573,6 мільйона євро, включно з низкою курортних адрес в Антібах, Сен-Жан-Кап-Ферра і Сен-Тропе на французькій Рив’єрі, а також 178 мільярдів євро.

Крім того, заблоковано банківські рахунки, три яхти на суму понад 125 мільярдів євро, шість гелікоптерів на суму понад 60 мільйонів євро і три твори мистецтва на суму 7 мільйонів євро.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Європол розпочав операцію з пошуку активів підсанкційних росіян