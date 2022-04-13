Ситуація в регіонах: ракетні удари по Чуднову й Миргороду, нічні обстріли Харкова, Маріуполь тримає оборону, - звіти ОВА
Про це свідчать дані голів областей станом на 8-му ранку середи 13 квітня, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.
Житомирщина: пізно ввечері ворог наніс ракетний удар по інфраструктурному об'єкту у м. Чуднів. Загиблих та постраждалих немає. Деталі з’ясовуються.
Полтавщина: ввечері – ракетні удари по інфраструктурі в Миргороді. Інформація щодо постраждалих та наслідків уточнюється.
Харківська область: нічні обстріли окупантів по Харкову продовжилися, вдень була масштабна пожежа в одній із адмінбудівель, яку гасили аж до вечора.
По області окупанти обстріляли Барвінкове, це Ізюмський напрямок.
За день по області 17 поранених цивільних, 4 людини загинули.
Луганщина: ворогом завдані удари по Лисичанську, Рубіжному, Сєвєродонецьку, Кремінній, Новодружеську. Внаслідок обстрілів пошкоджено ще десять домівок.
Загинула одна людина. 21 – врятували бійці ДСНС.
На Донеччині стабільно напружено. Основні напрямки – Авдіївка, Очеретинська ТГ, Мар'їнка та Вугледар. Руйнування приватних будинків. За добу одна людина загинула, 3 поранених цивільних.
Маріуполь: попри повну блокаду, яка встановилася з 1 березня, військові тримають оборону.
Останні два дні окупанти не випускають із міста цивільних, які хочуть вийти або виїхати з обложеного міста.
Евакуація із Бердянська на Запоріжжя триває.
На Херсонщині окупанти не полишають спроб закріпитися та з окупованих територій ведуть бойові дії в напрямку сусідніх областей.
У селах, окупованих російськими військами, ситуація залишилася незмінною. Область перебуває на межі гуманітарної катастрофи. Без світла та води наразі перебуває понад 100 населених пунктів Херсонщини
Відносно спокійно ніч минула у багатьох областях України: на Волині, у Закарпатті, на Рівненщині, в Івано-Франківській, Хмельницькій, Чернівецькій, Львівській областях, у Київській, Одеській, Миколаївській, Дніпропетровській, Запорізькій, Вінницькій, Тернопільській областях, на Кіровоградщині, Черкащині, Чернігівщині, та Сумщині.