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"Укрзалізниця" оприлюднила список потягів, які затримуються через нічний обстріл станції

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"Укрзалізниця" назвала потяги, які затримуються через нічний обстріл станції російськими окупантами. Станом на 8:30 відомо про відхилення від графіку за 18 маршрутами.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрзалізницю".

У транспортній компанії уточнили, що ворог атакував ділянку Шепетівка-Бердичів. Наразі просування цією ділянкою відновили.

Перелік потягів, що затримуються:

  • №95 Київ-Рахів +6,5
  • №149 Київ-Івано-Франківськ +4
  • №91 Київ-Львів +1.39
  • №29 Київ-Ужгород +3
  • №7 Київ-Чернівці +5.30
  • №30 Ужгород-Київ +4.30
  • №96 Рахів-Київ +5
  • №44 Івано-Франківськ-Київ +5
  • №2 Івано-Франківськ-Харків +6
  • №142 Львів-Лозова +2.5
  • №130 Івано-Франківськ-Кременчук +5
  • №98 Ковель-Київ +3
  • №18 Ужгород-Харків +6
  • №97 Київ-Ковель +7,36
  • №77 Одеса-Ковель +5,5
  • №232 Львів-Дніпро +7,41
  • №14 Солотвино-Київ +1,04
  • №716 Перемишль-Київ +1,11

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Автор: Наталя Джума

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