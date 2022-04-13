"Укрзалізниця" оприлюднила список потягів, які затримуються через нічний обстріл станції

"Укрзалізниця" назвала потяги, які затримуються через нічний обстріл станції російськими окупантами. Станом на 8:30 відомо про відхилення від графіку за 18 маршрутами.

Автор: Наталя Джума