Мешканцям Бучі радять поки не повертатися додому, - мер

Жителям Бучі радять поки не повертатися додому, оскільки війна не скінчилась і тому існує загроза. А тих, хто залишився в місті, закликають не виходити за його межі через можливі мінування лісосмуг.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на заяву мера Анатолія Федорука під час телемарафону.

При цьому він закликав зберігати спокій та додав, що місто активно патрулюється.

"Не повертайтеся, обмежуйте себе. Тут питання навіть не в тому, що немає світла, води, газу. А в тому, що війна не скінчилась. Ми знаємо, що на півночі з боку Білорусі також існує загроза і військові про це попереджають. Тож, щоб не створювати надалі транспортні колапси для наших Збройних сил, і не наражати себе на небезпеку, я порекомендував би жителям нашої громади не повертатися", - зазначив Федорук.

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