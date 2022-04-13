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Окупанти захопили поліцейський відділок і призначили головного поліцая в Дніпрорудному на Запоріжжі

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У тимчасово окупованому Дніпрорудному Запорізької області російська армія захопила місцевий поліцейський відділок.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомили у пресслужбі Запорізької обласної військової адміністрації у телеграмі.

"У Дніпрорудному російські окупанти зайняли місцеве відділення поліції, на базі якого відкрили у місті свою "міліцію", а також презентували свого головного поліцая - Костянтина Лисенка", - йдеться в повідомленні.

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Автор: Наталя Джума

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Топ коментарі

  • govtva
    И сколько ходок на зону у главного полицая?
  • chishichka kivi
    Виражайся чіткіше, щось бовкнув незрозуміле, і думаєш що тебе всі зрозуміли!
  • МАКСИМ БЕЗФАМИЛЬНЫЙ
    Відповідальний за здачу Півдня України і Запоріжжя одна і та ж сама людина з ОП
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