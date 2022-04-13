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Гайдай - жителям Луганщини: "Евакуюйтесь, поки ми можемо вас забрати – росіяни накопичують техніку під Рубіжним"

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евакуація
Російські окупанти накопичують сили й хочуть вчинити новий напад на Луганщину, тому влада просить жителів регіону не зволікати з евакуацією.

Про це заявив очільник Луганської ОДА (ОВА) Сергій Гайдай, передає Цензор.НЕТ.

"Евакуюйтесь, поки ми можемо вас забрати – росіяни накопичують техніку під Рубіжним, "режиму тиші" вони не дотримуються

Жодного з п’яти "гуманітарних коридорів" на 13 квітня не погоджено. Бо за всіма напрямками на Луганщині росіяни порушують режим припинення вогню.

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Втім, за першої можливості людей сьогодні евакуюють із Гірської громади, Попасної, Лисичанська, Рубіжного та Сєверодонецька.

Щодня виїздять і жителі Кремінної. Так, зранку вже прямують до безпечних регіонів країни 30 осіб з цього міста.

Як зазначила віце-прем’єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук, окупанти не тільки нехтують нормами міжнародного гуманітарного права, а й не можуть належним чином контролювати своїх людей на місцях", - написав Гайдай.

Автор: Степан Гутник

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Топ коментарі

  • YANKEE b5a4eba8
    они бы с удовольствием но Верещук еще оркам новые фуры с продуктами не собрала.
  • YANKEE b5a4eba8
    противотанковые ежи тоже кацапы убрали? Наверное еще и под шквальным огнем. Я читал людей что там живут. Так вот не знаю как насчет разминирования но противотанковые заграждения убрали за 3 месяца до нападения. Странно да?
  • Валентина Саюн
    Ботам зе і орків, ви уже зробили свою справу забравши демократію,відключивши канали опозиції,тепер лізите і для розділу Європи, шукаєте аргументи і її поділити. Україна для вас не важлива, важливі ваші господарі. Україні весь світ допоміг і допомагає,але частина ресурсів кинули на підтримку не України, а жадібних до влади і грошей чиновників. Україна понад усе, час розсудить
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