Війська РФ обстріляли село на Запоріжжі фосфорними бомбами, - ОВА
Про це у Фейсбуці написав речник ОВА Іван Арєф’єв, передає Цензор.НЕТ.
"На сьогоднішній день, залишається високою загроза застосування противником ракетного озброєння по об’єктах військової та цивільної інфраструктури на всій території Запорізького краю, а також ймовірність активізації дій російських окупантів із метою просування до міста Запоріжжя.
На Пологівському напрямку противник намагається утримати захоплену територію, проводить повітряну розвідку безпілотними літальними апаратами, обстрілює українських військових і місцеве населення із реактивних систем залпового вогню, намагаючись оволодіти окремими населеними пунктами, але успіху не має, а захисники України завдають ворогу втрат.
У результаті артобстрілу фосфорними боєприпасами в селі Новоданилівка Пологівського району загорівся дах житлового будинку по вулиці Хрусталькова. Підрозділи ДСНС Запорізької області ліквідували наслідки. Внаслідок пожежі ніхто не постраждав", - йдеться у повідомленні.