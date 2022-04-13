Війська РФ обстріляли село на Запоріжжі фосфорними бомбами, - ОВА

У Пологівському районі окупанти обстріляли фосфорними бомбами село Новоданилівка, загорівся будинок.

Про це у Фейсбуці написав речник ОВА Іван Арєф’єв, передає Цензор.НЕТ.

"На сьогоднішній день, залишається високою загроза застосування противником ракетного озброєння по об’єктах військової та цивільної інфраструктури на всій території Запорізького краю, а також ймовірність активізації дій російських окупантів із метою просування до міста Запоріжжя.

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На Пологівському напрямку противник намагається утримати захоплену територію, проводить повітряну розвідку безпілотними літальними апаратами, обстрілює українських військових і місцеве населення із реактивних систем залпового вогню, намагаючись оволодіти окремими населеними пунктами, але успіху не має, а захисники України завдають ворогу втрат.

У результаті артобстрілу фосфорними боєприпасами в селі Новоданилівка Пологівського району загорівся дах житлового будинку по вулиці Хрусталькова. Підрозділи ДСНС Запорізької області ліквідували наслідки. Внаслідок пожежі ніхто не постраждав", - йдеться у повідомленні.