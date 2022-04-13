Чилі та Аргентина зупинили відвантаження літієвої сировини до Росії

Російський Мінпромторг попереджає про дефіцит літієвої сировини в Росії через відхід з ринку найбільших постачальників - Чилі та Аргентини.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Интерфакс із посиланням на заступника голови департаменту металургії та матеріалів відомства Владислава Демидова.

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"У Росії відсутній видобуток літієвої сировини, сировина надходить у вигляді карбонату літію з Чилі, Аргентини, Китаю та Болівії. У цих умовах відвантаження з Чилі та Аргентини призупинено, можливість отримувати сировину є лише з Болівії", - сказав Демидов під час "круглого столу" у Раді Федерації.

Він також зазначив, що Китай сам відчуває дефіцит цієї сировини. Тому, за словами чиновника, "по літію проблема вже гігантська": якщо у постачанні сировини відмовить і Болівія, то Росії ніде брати літієву сировину. "Переробні потужності у нас є, але якщо не буде сировини, то дуже велика може бути проблема у забезпеченні власних потреб у літій-іонних акумуляторах", - пояснив Демидов.

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У Росії промисловий видобуток літію відсутній. Переробку цього металу ведуть "Хіміко-металургійний завод" у Красноярську, "Новосибірський завод хімічних концентратів" (входить до групи "росатом") та ТОВ "ТД Халмек" (Тульська область).

У зв'язку з повномасштабною агресією РФ проти України багато країн світу ввели і продовжують вводити жорсткі санкції проти росії. Обмеження торкнулися фінансового та транспортного секторів, а також можуть загрожувати вторинними санкціями компаніям, які продовжать співпрацю з росією.