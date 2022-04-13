Чилі та Аргентина зупинили відвантаження літієвої сировини до Росії
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Интерфакс із посиланням на заступника голови департаменту металургії та матеріалів відомства Владислава Демидова.
"У Росії відсутній видобуток літієвої сировини, сировина надходить у вигляді карбонату літію з Чилі, Аргентини, Китаю та Болівії. У цих умовах відвантаження з Чилі та Аргентини призупинено, можливість отримувати сировину є лише з Болівії", - сказав Демидов під час "круглого столу" у Раді Федерації.
Він також зазначив, що Китай сам відчуває дефіцит цієї сировини. Тому, за словами чиновника, "по літію проблема вже гігантська": якщо у постачанні сировини відмовить і Болівія, то Росії ніде брати літієву сировину. "Переробні потужності у нас є, але якщо не буде сировини, то дуже велика може бути проблема у забезпеченні власних потреб у літій-іонних акумуляторах", - пояснив Демидов.
У Росії промисловий видобуток літію відсутній. Переробку цього металу ведуть "Хіміко-металургійний завод" у Красноярську, "Новосибірський завод хімічних концентратів" (входить до групи "росатом") та ТОВ "ТД Халмек" (Тульська область).
У зв'язку з повномасштабною агресією РФ проти України багато країн світу ввели і продовжують вводити жорсткі санкції проти росії. Обмеження торкнулися фінансового та транспортного секторів, а також можуть загрожувати вторинними санкціями компаніям, які продовжать співпрацю з росією.