Затримано трьох російських вербувальників, які планували диверсії в Україні, - Офіс Генпрокурора

Затримано трьох громадян Росії, які вербували українців для здійснення диверсійної діяльності в Україні.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора у телеграмі.

За даними слідства, протягом 2021-2022 років росіяни організували схему незаконного переправлення своїх співвітчизників через державний кордон України для здійснення диверсійної діяльності щодо військових підрозділів ЗСУ та інших військових формувань. Також вони регулярно передавали до РФ відомості, які могли зашкодити суверенітету та територіальній цілісності України.

"Оселившись у Києві, підозрювані підшуковували громадян України, які б відкривали в банках на своє ім’я рахунки та здійснювали на них перекази коштів. Вони також забезпечували їх балонами з фарбою, ймовірно, для нанесення маркувань. Завербовані українці допомагали затриманим пересуватися по Україні", - йдеться повідомленні.

Під час проведених обшуків у підозрюваних росіян виявлено та вилучено банківські картки, на які переказувались кошти, а також засоби зв’язку та зберігання інформації.

Їм повідомлено про підозру у незаконному переправленні осіб через державний кордон України, незаконному перетині державного кордону та підробленні офіційних документів (ч. 3 ст. 332, ч.1 ст.14 ч. 3 ст.332, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 358 КК України) і обрано запобіжні заходи - тримання під вартою.

У межах слідства правоохоронці встановлюють причетність цих осіб до інших злочинів.

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