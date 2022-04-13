Шторм у Чорному морі заважає військам РФ вести активні дії, - голова Одеської ОВА Марченко
Про це повідомив у Телеграмі голова Одеської обласної військової адміністрації Максим Марченко, передає Цензор.НЕТ.
"Ситуація в Одеській області контрольована, а погодні умови (шторм у Чорному морі. – Ред.) заважають ворогу вести активні дії. Втім, у сусідній Миколаївській області рашисти намагаються прорвати наші рубежі, стягуючи техніку й особовий склад. Але підрозділи ЗСУ відбивають атаки та надійно утримують оборону, протидіючи спробам ворога пройти в напрямку Одеси", - зазначив Марченко.
Загарбники також намагаються здійснювати повітряну розвідку над Одещиною, але зусилля ворога блокують сили Протиповітряної оборони ЗСУ. Хоча залишається ймовірність завдання ракетних ударів з тимчасово окупованого Криму, додали в пресслужбі обласної військової адміністрації.
Зазначається, що станом на 13 квітня в Одесі поновили роботу більшість великих підприємств. Хоча, за даними директора департаменту економічного розвитку Одеської міськради Віталія Савича, не всі працюють на повну потужність. Суб’єктам малого і середнього бізнесу складніше поновлювати роботу за умов воєнного стану, тож багато підприємців переорієнтувалися на волонтерську діяльність. У цілому місцеві бюджети Одещини недоотримали у березні через війну майже 375 млн грн.