Новини

Шторм у Чорному морі заважає військам РФ вести активні дії, - голова Одеської ОВА Марченко

12 02420
шторм
Станом на 13 квітня ворожі кораблі через штормову погоду утримуються від атак на Одесу та сусідні портові міста, але російські окупанти намагаються прорвати лінію оборони та захопити населені пункти на південнобузькому напрямку.

Про це повідомив у Телеграмі голова Одеської обласної військової адміністрації Максим Марченко, передає Цензор.НЕТ.

"Ситуація в Одеській області контрольована, а погодні умови (шторм у Чорному морі. – Ред.) заважають ворогу вести активні дії. Втім, у сусідній Миколаївській області рашисти намагаються прорвати наші рубежі, стягуючи техніку й особовий склад. Але підрозділи ЗСУ відбивають атаки та надійно утримують оборону, протидіючи спробам ворога пройти в напрямку Одеси", - зазначив Марченко.

Загарбники також намагаються здійснювати повітряну розвідку над Одещиною, але зусилля ворога блокують сили Протиповітряної оборони ЗСУ. Хоча залишається ймовірність завдання ракетних ударів з тимчасово окупованого Криму, додали в пресслужбі обласної військової адміністрації.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Чорноморський флот РФ блокує узбережжя Одеської області, - Братчук

Зазначається, що станом на 13 квітня в Одесі поновили роботу більшість великих підприємств. Хоча, за даними директора департаменту економічного розвитку Одеської міськради Віталія Савича, не всі працюють на повну потужність. Суб’єктам малого і середнього бізнесу складніше поновлювати роботу за умов воєнного стану, тож багато підприємців переорієнтувалися на волонтерську діяльність. У цілому місцеві бюджети Одещини недоотримали у березні через війну майже 375 млн грн.

Автор: Степан Гутник

Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews 

Топ коментарі

  • Вася Шевченко f77d76ba
    трохи оптимізму )))
    ///
    «Тем временем в 1-й роте Днепровского батальона ТрО пополнение. Сразу присвоили ст. солдата (для мотивации) и определили в рейнджеры. Позывной - «Контрас» (но это не точно). Особо опасен. Разыскивается фсб рф. Внесен в базу «Трибунала» как каратель с псевдонимом «Донбасский гризли» (собственно, именно там к нам и прибился). При встрече рекомендуется обращаться с фразой «Спасибо за вашу службу!»»,

  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    Навіть Чорне море допомагає Україні-респект...
  • Paul Foxen
    Як відомо, чорне море копали античні протоукри, і тому воно зараз допомагає нащадкам своїх творців. Слава Україні!
Дивитись усі коментарі
ТОП-новини
всі новини