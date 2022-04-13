Шторм у Чорному морі заважає військам РФ вести активні дії, - голова Одеської ОВА Марченко

Станом на 13 квітня ворожі кораблі через штормову погоду утримуються від атак на Одесу та сусідні портові міста, але російські окупанти намагаються прорвати лінію оборони та захопити населені пункти на південнобузькому напрямку.

Про це повідомив у Телеграмі голова Одеської обласної військової адміністрації Максим Марченко, передає Цензор.НЕТ.

"Ситуація в Одеській області контрольована, а погодні умови (шторм у Чорному морі. – Ред.) заважають ворогу вести активні дії. Втім, у сусідній Миколаївській області рашисти намагаються прорвати наші рубежі, стягуючи техніку й особовий склад. Але підрозділи ЗСУ відбивають атаки та надійно утримують оборону, протидіючи спробам ворога пройти в напрямку Одеси", - зазначив Марченко.

Загарбники також намагаються здійснювати повітряну розвідку над Одещиною, але зусилля ворога блокують сили Протиповітряної оборони ЗСУ. Хоча залишається ймовірність завдання ракетних ударів з тимчасово окупованого Криму, додали в пресслужбі обласної військової адміністрації.

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Зазначається, що станом на 13 квітня в Одесі поновили роботу більшість великих підприємств. Хоча, за даними директора департаменту економічного розвитку Одеської міськради Віталія Савича, не всі працюють на повну потужність. Суб’єктам малого і середнього бізнесу складніше поновлювати роботу за умов воєнного стану, тож багато підприємців переорієнтувалися на волонтерську діяльність. У цілому місцеві бюджети Одещини недоотримали у березні через війну майже 375 млн грн.