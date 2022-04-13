"На Луганщині Росія кидає в атаку "гарматне м'ясо", позаду них ідуть загороджувальні загони. За день 30-50 орків наші захисники вбивають", - Гайдай

У Попасній, Кремінній і Рубіжному на Луганщині російські загарбники постійно атакують, але у них нічого не виходить.

Про це у Фейсбуці повідомив керівник Луганської військової обласної адміністрації Сергій Гайдай, передає Цензор.НЕТ.

"Наступи і намагання точкових атак не припиняються в Попасній, Кремінній і Рубіжному. Обсягом до роти йдуть у наступ. Ми розуміємо, що це гарматне м’ясо. Позаду них ідуть загороджувальні загони — так звані кадирівці, ЛНР-івці. Цим свіжомобілізованим м’ясом вони намагаються продавити нашу оборону. Нічого в них не виходить: вони постійно втрачають дуже багато людей — кожен день, кожну атаку. За день 30−50 орків наші захисники вбивають. Техніка підбита. Але вони все одно лізуть і лізуть — дійсно, як орки. Але нічого у них не виходить і не вийде", - написав очільник області.

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