Російські окупанти планують провести парад у Маріуполі 9 травня, - радник мера Андрющенко

Загарбники планують провести парад у Маріуполі 9 травня у разі успіху "спеціальної операції".

Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко у Телеграмі, передає Цензор.НЕТ.

"За нашою інформацією Іващенко (колаборант, самопроголошений "мер" Маріуполя. - Ред.) отримав наказ провести зачистку частини Центрального району міста від завалів та тіл загиблих задля забезпечення проведення параду на 9 травня. Судячі з всього масиву даних, окупанти планують саме в Маріуполі провести "карнавал перемоги" на 9 травня у випадку успіху "спеціальної операції". З хорошого - ані техники, ані людей для здійснення таких заходів в місті немає. Тому, потенціальний зрив такого наказу безумовно веде до скорочення строку придатності гауляйтера Іващенка", - написав Андрющенко.

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