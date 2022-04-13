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Російські окупанти планують провести парад у Маріуполі 9 травня, - радник мера Андрющенко

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маріуполь
Загарбники планують провести парад у Маріуполі 9 травня у разі успіху "спеціальної операції".

Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко у Телеграмі, передає Цензор.НЕТ.

"За нашою інформацією Іващенко (колаборант, самопроголошений "мер" Маріуполя. - Ред.) отримав наказ провести зачистку частини Центрального району міста від завалів та тіл загиблих задля забезпечення проведення параду на 9 травня. Судячі з всього масиву даних, окупанти планують саме в Маріуполі провести "карнавал перемоги" на 9 травня у випадку успіху "спеціальної операції". З хорошого - ані техники, ані людей для здійснення таких заходів в місті немає. Тому, потенціальний зрив такого наказу безумовно веде до скорочення строку придатності гауляйтера Іващенка", - написав Андрющенко.

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Автор: Степан Гутник

Топ коментарі

  • Valter Valter
    Точка У вроде достанет до Марика. Как раз всех оптом окупантов и накроем на параде
  • Green sheet
    Выродки хотят еще циично пройтись парадом по костям десятков тысяч убитых иними же руками как по кладбищу. Нельзя такого допустить
  • Вася Шевченко f77d76ba
    а до 9 мая еще надо дожить...
    победобесие шкалит...
    будущего - нет, настоящее - про*бали...зато прошлыми мясорубками гордятся....
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