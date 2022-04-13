В Уфі журналістку Кучеренко затримали за плакат "Війна – це зґвалтування і вбивства українок і українців"

У російській Уфі напередодні вночі співробітники Центру з протидії екстремізму при МВС Башкортостану затримали журналістку Дар’ю Кучеренко.

Як повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Idel.Реалии, ввечері 11 квітня вона як активістка провела одиночний антивоєнний пікет біля центрального ринку, тримаючи в руках плакат "Війна – це зґвалтування і вбивства українок і українців. Війна – це бідність та репресії в Росії".

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"Вийшла сьогодні [на пікет]... Люди зупинялися, читали напис. Деякі мовчки йшли, інші висловлювали згоду, казали: "Ми теж так вважаємо". Затримали, відвезли до відділення. Взяли пояснення. Але відпустили хвилин через 15 навіть без протоколу. Принаймні, поки що", – написала Кучеренко після того, як вийшла з відділу поліції.

Коли ближче до ночі журналістка повернулася додому, то біля квартири на неї чекали співробітники управління з протидії екстремізму, які знову відвезли її до відділу поліції, де на неї все ж склали протокол, але копію його ні журналістці, ні її адвокату не видали.

"Протокол нам швиденько, на пів хвилинки, дали лише прочитати, але не дозволили сфотографувати, – розповів адвокат журналістки Айдар Хизиров. – У ньому було написано, що Кучеренко "о 20:40, перебуваючи на території Центрального ринку, активно висловлювала своє негативне ставлення щодо застосування збройних сил РФ на території іншої держави". Жодної, так скажемо, деталізації подій – про те, що її спершу затримали, потім, опитавши, відпустили, потім знову затримали – у протоколі не було. Але за словами поліцейського з ОП-7 стало зрозуміло, що це співробітники ЦПЕ схаменулися і сказали, що протокол на Кучеренко потрібно скласти, для чого її знову довелося затримати".

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