Екоактивісти не пускають до фінського порту потяги з російським вугіллям, вимагаючи відмовитися від російського викопного палива

Активісти екологічних організацій Greenpeace та Elokapina заблокували доступ до фінського порту Ханко залізничним потягам із російським вугіллям.

Як інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ, про це повідомляє Yle.

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Організації вимагають, щоб уряд Фінляндії негайно припинив транзит російського вугілля та відмовився від використання російського викопного палива.

Заплановані ЄС санкції щодо заборони російського вугілля мають набути чинності у серпні.

Як зазначається, на початку квітня активісти Greenpeace завадили розвантаженню російського вугілля на причалі електростанції Helen "Салмісаарі" у Гельсінкі.

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