Екоактивісти не пускають до фінського порту потяги з російським вугіллям, вимагаючи відмовитися від російського викопного палива
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Активісти екологічних організацій Greenpeace та Elokapina заблокували доступ до фінського порту Ханко залізничним потягам із російським вугіллям.
Як інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ, про це повідомляє Yle.
Організації вимагають, щоб уряд Фінляндії негайно припинив транзит російського вугілля та відмовився від використання російського викопного палива.
Заплановані ЄС санкції щодо заборони російського вугілля мають набути чинності у серпні.
Як зазначається, на початку квітня активісти Greenpeace завадили розвантаженню російського вугілля на причалі електростанції Helen "Салмісаарі" у Гельсінкі.