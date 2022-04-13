Литва планує закупити ще понад 100 німецьких БМП Vilkas, - Міноборони країни
Про це повідомив у середу литовський міністр оборони Арвідас Анушаускас, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Розпочнеться другий етап придбання бойових машин піхоти. Вони трохи інші, ніж наразі, тому що нам потрібно врахувати ті уроки, які були отримані на українській війні", - заявив Анушаускас журналістам.
За словами міністра, планується закупити "понад 100" одиниць цієї техніки. "Загальна кількість, коли проєкти будуть остаточно завершені, буде трохи більше ніж 200 БМП Vilkas", - сказав він.
На сьогодні постачання до військ закуплених Литвою на першому етапі БМП затримується через виявлені у машин недоліки і, як раніше заявляв міністр, вони будуть передані литовським військовим до кінця поточного року.
Бойові машини піхоти, які закуповують на новому етапі, будуть призначені для оснащення ще двох батальйонів Збройних сил Литви.