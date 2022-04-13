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"У нас уже чотири рефрижератори забиті трупами російських солдатів", - заступник мера Дніпра

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Заступник мера міста Дніпра Михайло Лисенко закликав російських матерів забрати тіла загиблих в Україні російських солдатів, яких у моргах міста понад півтори тисячі.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Лисенко повідомив виданню "НВ"

"Зараз у моргах Дніпра понад півтори тисячі загиблих російських солдатів, яких ніхто не хоче забирати. Вони лежать у рефрижераторах.

Ми сподіваємося, що хтось із російських матерів зможе приїхати та забрати своїх синів, яких вони ростили все життя. У нас уже чотири рефрижератори забиті трупами російських солдатів. Як би там не було, але це чиїсь діти.

Їх вирощували матері, вони їх любили, вони ходили з ними разом на перше вересня до школи. Ми організуємо це все, хай хоча б заберуть трупи своїх синів", - зазначив Лисенко.

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Автор: Наталя Джума

Топ коментарі

  • Valter Valter
    Вы много говорите а мало делаете. Никто не поверит словам, особенно кацапоиды. Высыпте ети трупы под разейскую границу под камеры десятков журналистов со всего мира. Чтобы кацапоиды увидели правду о ихнем сцаре. Ето будет самая лучшая и неопровержимая пропаганта и удар по репутации *****. Ато кацапоидам только о победах втирают.
  • Fjall_Raven
    та нах они им нужны если они уже трупы? новых будут нарожать )
  • fearless
    как раз трупы и нужны, т.к. нет трупа - нет 7 млн рупей, есть труп - есть 7 млн рупей.
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