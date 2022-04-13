"У нас уже чотири рефрижератори забиті трупами російських солдатів", - заступник мера Дніпра
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Заступник мера міста Дніпра Михайло Лисенко закликав російських матерів забрати тіла загиблих в Україні російських солдатів, яких у моргах міста понад півтори тисячі.
Як передає Цензор.НЕТ, про це Лисенко повідомив виданню "НВ"
"Зараз у моргах Дніпра понад півтори тисячі загиблих російських солдатів, яких ніхто не хоче забирати. Вони лежать у рефрижераторах.
Ми сподіваємося, що хтось із російських матерів зможе приїхати та забрати своїх синів, яких вони ростили все життя. У нас уже чотири рефрижератори забиті трупами російських солдатів. Як би там не було, але це чиїсь діти.
Їх вирощували матері, вони їх любили, вони ходили з ними разом на перше вересня до школи. Ми організуємо це все, хай хоча б заберуть трупи своїх синів", - зазначив Лисенко.