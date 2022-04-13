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ЗСУ закликають українців повернути запчастини до трофейної російської техніки, - Живицький

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техніка,трофеї
Військові збройних сил закликають всіх повернути запчастини від трофейної російської техніки, аби вона могла повноцінно служити обороні нашої країни.

Про це пише у телеграмі голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Це обладнання не становить для вас жодної цінності, крім колекційної, а для ЗСУ це можливість довести до робочого стану покинуті та завойовані машини, які будуть нас оберігати", - написав він.

Тих, у кого є запчастини від трофейної російської техніки, Живицький просить звертатися за телефоном 096 416 03 25.

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Автор: Ольга Лузан

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Топ коментарі

  • Бенина Мама
    Надо к цыганским баронам обратиться. Те сразу найдут.
  • Юрий Педаченко
    Нiколи не питайте у дiда Миколи звIдки у нього тан
  • Rhodesian
    "Гуцули хлопці хозяйнуваті,
    То правда же добру нема що пропадати
    І того ж дня притаркали до хати з лісу
    І мотор біциклє і решта всьо жалізо" (с)
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