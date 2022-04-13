ЗСУ закликають українців повернути запчастини до трофейної російської техніки, - Живицький
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Військові збройних сил закликають всіх повернути запчастини від трофейної російської техніки, аби вона могла повноцінно служити обороні нашої країни.
Про це пише у телеграмі голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Це обладнання не становить для вас жодної цінності, крім колекційної, а для ЗСУ це можливість довести до робочого стану покинуті та завойовані машини, які будуть нас оберігати", - написав він.
Тих, у кого є запчастини від трофейної російської техніки, Живицький просить звертатися за телефоном 096 416 03 25.