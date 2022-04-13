Туреччина готова виділити морські судна для евакуації мешканців Маріуполя, - Міноборони

Туреччина готова організувати евакуацію мешканців Маріуполя морем і ладна виділити для цього судна.

Про це заявив міністр національної оборони Туреччини Хулусі Акар, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Anadolu.

За його словами, Міноборони Туреччини перебуває у постійному контакті з оборонними відомствами РФ та України щодо ситуації в Маріуполі.

"Ми робили і продовжуємо робити всі необхідні кроки щодо організації безпечної евакуації з Маріуполя, зокрема, готові виділити морські судна. Вже найближчими днями очікуємо на певні позитивні зрушення з цього питання", - сказав Акар.

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Глава оборонного відомства Туреччини наголосив, що останнім часом гуманітарна ситуація у Маріуполі ще більше погіршилася. "Частина міста під контролем Росії, інша – українська. Туреччина зі свого боку готова докласти сил для вирішення гуманітарних питань", - зазначив він.