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Туреччина готова виділити морські судна для евакуації мешканців Маріуполя, - Міноборони

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акар,хулусі
Туреччина готова організувати евакуацію мешканців Маріуполя морем і ладна виділити для цього судна.

Про це заявив міністр національної оборони Туреччини Хулусі Акар, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Anadolu.

За його словами, Міноборони Туреччини перебуває у постійному контакті з оборонними відомствами РФ та України щодо ситуації в Маріуполі.

"Ми робили і продовжуємо робити всі необхідні кроки щодо організації безпечної евакуації з Маріуполя, зокрема, готові виділити морські судна. Вже найближчими днями очікуємо на певні позитивні зрушення з цього питання", - сказав Акар.

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Глава оборонного відомства Туреччини наголосив, що останнім часом гуманітарна ситуація у Маріуполі ще більше погіршилася. "Частина міста під контролем Росії, інша – українська. Туреччина зі свого боку готова докласти сил для вирішення гуманітарних питань", - зазначив він.

Автор: Ольга Лузан

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Топ коментарі

  • Вася Шевченко f77d76ba
    суда - для эвакуации украинцев...
    самолеты - для туристов из рахи...
    маладцы! васток дело тонкое... и хитрое...
  • Апалько Сергей
    Посмеют, если захотят… А что? Удар точкой - У из старых запасов и дальше стандартный ихний вой «укрофашисты делают все что бы не выпустить мирных людей и прикрываться ими как живым щитом! Вон даже нейтральные корабли обстреливают!»

    или думаете у них совести на это не хватит?
  • Роман Кокоровець
    ви вже місяць виділяєте , може досить знущатись ? просто закрийте рота .
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