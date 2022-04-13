Мінінфраструктури адаптувало систему Prozorro до умов воєнного часу

Уряд ухвалив зміни до постанови від 2 березня 2022 р. № 185 щодо здійснення публічних закупівель в умовах воєнного стану через систему Prozorro.

Відтепер замовник зобов’язаний оприлюднювати повідомлення про закупівлю протягом 5 днів після погодження цін на товари, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства інфраструктури України.

Рішення було ухвалено з метою виключення корупційних ризиків, що стосуються держзакупівель. Йдеться про тристоронні договори, замовниками яких виступають обласні військові адміністрації, а платником - "Укрзалізниця" за рахунок бюджетних коштів.

"Повертаємо прозорість у сферу державних закупівель. Раніше замовник такої закупівлі не був зобов’язаний публікувати договір одразу, але має це зробити протягом 20 днів після завершення воєнного стану. Оскільки джерелом фінансування цих тристоронніх договорів є виключно кошти держбюджету - а платником виступає "Укрзалізниця", тому ми розробили більш дієвий механізм забезпечення прозорості та відкритості", - сказав міністр інфраструктури Олександр Кубраков.

Окрім того, нововведення до процедури дозволять швидко закривати потреби військово-цивільних адміністрацій в умовах воєнного часу. Зокрема, це стосується закупівлі продовольчих і пакувальних товарів, санітарно-гігієнічних товарів, пального, лікарських засобів, вакцин, медичних виробів, обладнання, будівельних матеріалів для першочергових робіт на пошкоджених бойовими діями об’єктах.

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Тепер замовник, протягом 5 днів після погодження цін на товари, буде розміщувати на електронному порталі Prozorro повідомлення про закупівлю з інформацією про товари та ціни.

"Формування повідомлення про закупівлю буде здійснюватиметься в автоматичному режимі через взаємодію порталу Prozorro з порталом укладання тристоронніх договорів на закупівлю та акцепт пропозицій (рахунків) постачальників. Повний звіт про закупівлю товарів буде розміщено замовниками закупівель згодом", - роз’яснюють в міністерстві.

Нагадаємо, раніше заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко повідомив про початок процесу відновлення в семи областях, де припинено або частково припинено бойові дії.