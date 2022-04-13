У ДСНС попереджають про шахраїв, які пропонують за гроші перевірити будинки на наявність вибухівки і розмінувати їх

На Київщині шархаї називаються піротехніками ДСНС і пропонують платно перевірити будинки на наявність вибухівки й розмінувати їх.

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявили в ДСНС.



"Нам стало відомо про випадки, коли деякі особи (людьми їх важко назвати) ходять по хатам на Київщині і пропонують за гроші провести обстеження помешкань на наявність вибухонебезпечних предметів, а також надають послуги платного розмінування. При цьому, особи представляються піротехніками ДСНС", - йдеться в повідомленні.



Рятувальники наголосили, що не мають стосунку до зловмисників і засуджують такі дії. Вони розміновують об'єкти безкоштовно, за планом і по черзі. Про тих, хто пропонує подібні послуги, у ДСНС закликали повідомляти на номер 102.

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