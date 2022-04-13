Окупанти розстріляли 7 людей і підірвали будинок із тілами загиблих на Херсонщині

У селі Правдине Херсонської області російські окупанти розстріляли 7 осіб. Щоб приховати злочин, будинок з тілами загиблих підірвали.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Офіс Генпрокурора у телеграмі.

"За даними слідства, 12 квітня 2022 року в селі Правдине Білозерського району військовослужбовці збройних сил РФ розстріляли в житловому будинку шістьох чоловіків та одну жінку. Після цього, маючи намір приховати злочин, окупанти підірвали будинок із тілами розстріляних людей", - йдеться в повідомленні.



За процесуального керівництва Херсонської обласної прокуратури здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактами порушення законів та звичаїв війни, поєднаних з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Наразі у кримінальному провадженні вживаються всі можливі та належні заходи для встановлення обставин події, а також ідентифікації загиблих.

Також читайте: Окупанти вбили чотирьох людей на виїзді із села на Київщині