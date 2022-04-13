Експорт української електроенергії в Європу допоможе уникнути банкрутства енергосистеми, - Міненерго
Про це заявив міністр енергетики Герман Галущенко, пише "Економічна правда", передає Цензор.НЕТ.
За його словами є два варіанти виходу з цієї ситуації. З одного боку, дефіцит можна покрити за рахунок фінансової допомоги партнерів, а також за рахунок розширення експорту української електроенергії в Європу.
"По-перше, ми звернулися до міжнародних фінансових організацій з відповідним запитом", - додав Галущенко.
Другим варіантом вирішення проблеми може бути дозвіл комерційного експорту електроенергії з України в значущих обсягах, що дало б змогу суттєво знизити розміри цих потенційних кредитів. "Відсутність ліквідності може призвести до краху і банкрутства всієї енергосистеми", - резюмував він.
Нагадуємо, з початку війни був зафіксований спад електроенергії на 35%, а платежів – приблизно на 60%.