США можуть розглянути постачання Україні зброї для ударів по аеродромах РФ, - Пентагон
Про це повідомила на зустрічі із групою військових оглядачів заступник міністра оборони США Кетлін Хікс, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Голос Америки".
"Так, ми продовжимо розглядати типи засобів, які запитують українці, - у плані того, щоб надати їм трохи більше дальності та дистанції", - заявила Хікс у відповідь на питання про те, чи готовий буде Вашингтон вивчати варіант передачі Києву зброї, що потенційно дозволяє вражати військові аеродроми біля Росії.
Проте вона застерегла від спроб забігати наперед і не повідомила подробиць про тип озброєнь.
"Поки не буде оголошено про ці пакети, я не хотіла б забігати вперед наших президентських рішень. Проте ми просуваємо ці пакети дуже швидко. І вважаю, ви побачите більше в наступні дні", - сказала Хікс.
У зв'язку з цим заступнику міністра було поставлено питання, чи означають її висловлювання, що США готові розглянути можливість постачання Україні озброєнь більшої дальності, ніж ті, що передавались досі.
"Відповідь - так", - наголосила Хікс.
Крім того, вона підтвердила, що американська сторона продовжить постачати українській розвідувальну інформацію.
"Знаємо, що розвідувальна підтримка, яку ми надаємо, є життєво важливою. Українці теж ясно давали це зрозуміти публічно. Ми продовжимо це робити", - зазначила Хікс.
Хікс також пояснила, що США продовжуватимуть постачання Україні боєприпасів.