Люди виїжджають, місто стає пустим, – мер Херсона
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Жителі Херсона виїжджають із захопленого російськими військами міста до окупованого Криму, а також до Миколаєва і Мелітополя.
Про це у єдиному національному телемарафоні повідомив 13 квітня мер Херсона Ігор Колихаєв, передає Цензор.НЕТ, із посиланням на "Радіо Свобода"
"Вони зробили групу у Telegram-каналі і виїжджають у трьох напрямках, але на свій страх і ризик. Збираються в машини по 3-4 людини і виїжджають з нашого міста. На це дуже боляче дивитись, тому що місто стає пустим", - сказав Колихаєв.
Він додав, що в Херсоні є проблеми із забезпеченням ліками і бюджетними виплатами на потреби міста.
Раніше мер також заявляв про те, що через роботу ФСБ і Росгвардії у Херсоні слабшають проукраїнські мітинги.