Велика Британія внесла до санкційного списку ще 206 російських фізичних і юридичних осіб: у переліку Медведчук і головний акціонер "Лукойла" Алекперов

Велика Британія внесла до санкційного списку ще 206 російських фізичних і юридичних осіб, в тому числі санкції введені щодо затриманого напередодні кума Путіна Віктора Медведчука

Санкції зосереджені на тих структурах, які підтримували окуповані райони Донецької і Луганської областей, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.

"Після жахливих ракетних обстрілів мирних жителів на сході України ми сьогодні накладаємо санкції на тих, хто підтримує незаконні відокремлені регіони та є причетними до звірств проти українського народу" - заявила глава МЗС Британії Ліз Трасс.

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"Ми продовжимо націлюватись на всіх тих, хто допомагає і підтримує війну Путіна. З завтрашнього дня ми забороняємо імпорт російського чавуну та сталі, а також експорт квантових технологій та передових матеріалів, яких так потребує Путін. Ми не будемо спочивати, наша місія – зупинити військову машину Путіна на ходу" - наголосила вона.

Серед тих, чиї активи підлягають замороженню, є Віктор Медведчук, затриманий напередодні в Україні, а також російський нафтовий магнат і головний акціонер "Лукойла" Вагіт Алекперов, чиї статки в минулому році оцінювалися в 25 млрд доларів.