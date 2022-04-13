Урядова коаліція у Німеччині досягла консенсусу щодо поставок важкої зброї Україні: ми нарешті починаємо, - депутат Бундестагу Фабер
Про це повідомив депутат Бундестагу, експерт правлячої Вільної демократичної партії з питань оборони Маркус Фабер, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.
"Німеччина тепер швидко постачатиме в Україну важку техніку. Я радий, що нам у фракції ВДП вдалося переконати в цьому наших партнерів по коаліції", - зазначив Фабер.
Він підкреслив, що чув лише позитивні заяви від усіх задіяних міністерств та коаліційних партнерів щодо постачання важкого озброєння Україні.
"Звичайно, це ще належить вирішити та реалізувати. Але там, де є така єдина воля, завжди є вихід", - наголосив Фабер.
За його словами, логістично і з погляду часу це буде непросте завдання, "але ми нарешті починаємо".
"Українцям потрібна наша матеріальна допомога, щоб захистити свою республіку від сусідньої диктатури. Як і багато інших демократій у всьому світі, ми надаємо їм її", - зауважив німецький депутат.