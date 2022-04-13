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В Івано-Франківську перейменовують 25 вулиць

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ивано-франковск
На черговій сесії міської ради вирішили перейменувати низку вулиць в Івано-Франківській громаді.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється на сторінці Івано-Франківської міської ради у фейсбуці.

Депутати проголосували "ЗА" перейменування в місті Івано-Франківську:

  1. вул. Гаркуші В Івано-Франківську перейменовують 25 вулиць 02 вул. Михайла Мулика (голова Галицького братства вояків Української Дивізії УНА "Галичина", Герой України, почесний громадянин Івано-Франківська);
  2. вул. Добролюбова В Івано-Франківську перейменовують 25 вулиць 02 вул. Героїв Волновахи;
  3. вул. Достоєвського В Івано-Франківську перейменовують 25 вулиць 02 вул. Героїв Чернігова;
  4. вул. Лермонтова В Івано-Франківську перейменовують 25 вулиць 02 вул. Героїв Маріуполя;
  5. вул. Менделєєва В Івано-Франківську перейменовують 25 вулиць 02 вул. Героїв Попасної:
  6. вул. Некрасова В Івано-Франківську перейменовують 25 вулиць 02 вул. Героїв Охтирки;
  7. вул. Сєченова В Івано-Франківську перейменовують 25 вулиць 02 вул. Героїв Миколаєва;
  8. вул. Ушинського В Івано-Франківську перейменовують 25 вулиць 02 вул. Героїв Херсона;
  9. вул. Чехова В Івано-Франківську перейменовують 25 вулиць 02 вул. Героїв Харкова;
  10. вул. Герцена В Івано-Франківську перейменовують 25 вулиць 02 вул. Володимира Малкоша (доброволець дивізії "Галичина", вояк УПА, громадський діяч, політв'язень);
  11. вул. Чайковського В Івано-Франківську перейменовують 25 вулиць 02 вул. Василя Сліпака (український оперний співак, соліст Паризької національної опери, волонтер, учасник Революції гідності та бойових дій на сході України, Герой Небесної сотні);
  12. вул. Докучаєва В Івано-Франківську перейменовують 25 вулиць 02 вул. Євстахія Джанджаласа (керівник Станіславського рай проводу ОУН);
  13. вул. Короленка В Івано-Франківську перейменовують 25 вулиць 02 вул. Віри Левицької (видатна українська театральна акторка);
  14. вул. Макаренка В Івано-Франківську перейменовують 25 вулиць 02 вул. Івана Федика (стрілець боївки Станіславського рай проводу ОУН);
  15. вул. Огарьова В Івано-Франківську перейменовують 25 вулиць 02 вул. Мирослава Лущака (станіславівський семінарист);
  16. вул. Руднєва В Івано-Франківську перейменовують 25 вулиць 02 вул. Святослава Пахолківа (український військовик, сотенний сотні УПА "Бистрі", лицар Бронзового хреста бойової заслуги УПА);
  17. вул. Пржевальського В Івано-Франківську перейменовують 25 вулиць 02 вул. Теофіла Бедрія (політвиховник сотні УПА "Лісовики");
  18. вул. Ціолковського В Івано-Франківську перейменовують 25 вулиць 02 вул. Олекси Гірника (український дисидент, політв'язень, Герой України);
  19. вул. Академіка Сахарова В Івано-Франківську перейменовують 25 вулиць 02 вул. Української Перемоги;
  20. вул. Данилевського В Івано-Франківську перейменовують 25 вулиць 02 вул. Степана Бурдина (лицар Бронзового хреста бойової заслуги УПА);
  21. вул. Ковалевської В Івано-Франківську перейменовують 25 вулиць 02 вул. Пластову;
  22. вул. Толстого В Івано-Франківську перейменовують 25 вулиць 02 вул. Героїв Києва;
  23. вул. Глінки В Івано-Франківську перейменовують 25 вулиць 02 вул. Олександра Тисовського (український галицький педагог, співзасновник Пласту);
  24. вул. Рєпіна В Івано-Франківську перейменовують 25 вулиць 02 вул. Миколи Арсенича-Березовського (член Пласту, УВО, ОУН (1929), 2-й голова і фактичний творець військової контррозвідки ОУН — СБ ОУН, один із дев'яти генералів УПА і єдиний генерал безпеки УПА, борець за незалежність України у ХХ сторіччі, Лицар Золотого Хреста Заслуги (1946));
  25. провулок Червоний В Івано-Франківську перейменовують 25 вулиць 02 вул. Осипа Назарука (письменник, політичний діяч).

Також низку вулиць перейменовують у селах Івано-Франківської громади - у Тисменичанах, Підпечерах, Чукалівці, Микитинцях, Підлужжі та Узині.

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Топ коментарі

  • Solomon c5c4359c
    скарабееву кіндратій хватить.
  • Сергій Осадчий
    А Глінку за що?

    «27 апреля 1856 года Михаил Иванович Глинка, уезжая из России в Германию, разделся на границе... догола, до самого гола, бросил на землю платье, чтоб и духу русского с собой случайно не прихватить, плюнул на русскую землю и крикнул: Дай Бог мне никогда больше не видеть этой мерзкой страны и ее людей и шагнул под шлагбаум.

    Из воспоминаний сестры композитора Л.И. Шестаковой.»
  • Евгений Новиков 5b7f7ed5
    Це, звичайно, їхня справа, і герої УПА видатні хлопці, тут питань немає, але невже на тих же вулицях не мешкають ******* герої, які зараз боронять країну ? От-би на честь них і назвали хоч деякілька вулиць.
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