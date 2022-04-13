В Івано-Франківську перейменовують 25 вулиць
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На черговій сесії міської ради вирішили перейменувати низку вулиць в Івано-Франківській громаді.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється на сторінці Івано-Франківської міської ради у фейсбуці.
Депутати проголосували "ЗА" перейменування в місті Івано-Франківську:
- вул. Гаркуші вул. Михайла Мулика (голова Галицького братства вояків Української Дивізії УНА "Галичина", Герой України, почесний громадянин Івано-Франківська);
- вул. Добролюбова вул. Героїв Волновахи;
- вул. Достоєвського вул. Героїв Чернігова;
- вул. Лермонтова вул. Героїв Маріуполя;
- вул. Менделєєва вул. Героїв Попасної:
- вул. Некрасова вул. Героїв Охтирки;
- вул. Сєченова вул. Героїв Миколаєва;
- вул. Ушинського вул. Героїв Херсона;
- вул. Чехова вул. Героїв Харкова;
- вул. Герцена вул. Володимира Малкоша (доброволець дивізії "Галичина", вояк УПА, громадський діяч, політв'язень);
- вул. Чайковського вул. Василя Сліпака (український оперний співак, соліст Паризької національної опери, волонтер, учасник Революції гідності та бойових дій на сході України, Герой Небесної сотні);
- вул. Докучаєва вул. Євстахія Джанджаласа (керівник Станіславського рай проводу ОУН);
- вул. Короленка вул. Віри Левицької (видатна українська театральна акторка);
- вул. Макаренка вул. Івана Федика (стрілець боївки Станіславського рай проводу ОУН);
- вул. Огарьова вул. Мирослава Лущака (станіславівський семінарист);
- вул. Руднєва вул. Святослава Пахолківа (український військовик, сотенний сотні УПА "Бистрі", лицар Бронзового хреста бойової заслуги УПА);
- вул. Пржевальського вул. Теофіла Бедрія (політвиховник сотні УПА "Лісовики");
- вул. Ціолковського вул. Олекси Гірника (український дисидент, політв'язень, Герой України);
- вул. Академіка Сахарова вул. Української Перемоги;
- вул. Данилевського вул. Степана Бурдина (лицар Бронзового хреста бойової заслуги УПА);
- вул. Ковалевської вул. Пластову;
- вул. Толстого вул. Героїв Києва;
- вул. Глінки вул. Олександра Тисовського (український галицький педагог, співзасновник Пласту);
- вул. Рєпіна вул. Миколи Арсенича-Березовського (член Пласту, УВО, ОУН (1929), 2-й голова і фактичний творець військової контррозвідки ОУН — СБ ОУН, один із дев'яти генералів УПА і єдиний генерал безпеки УПА, борець за незалежність України у ХХ сторіччі, Лицар Золотого Хреста Заслуги (1946));
- провулок Червоний вул. Осипа Назарука (письменник, політичний діяч).
Також низку вулиць перейменовують у селах Івано-Франківської громади - у Тисменичанах, Підпечерах, Чукалівці, Микитинцях, Підлужжі та Узині.