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Харків’ян просять весь день сидіти у сховищах навіть за відсутності повітряної тривоги: місто обстрілюють

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харків
Ворог обстрілює одразу кілька районів Харкова. Мешканців міста просять цілий день лишатися у сховищах.

Про це заявляє Департамент цивільного захисту області, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Суспільне".

"Цими хвилинами у Харкові тривають обстріли житлових районів на Північній Салтівці, 602-го мікрорайону, селища Жуковського. Також російські військові обстрілюють район ХТЗ — там виникла масштабна пожежа, місцеві жителі повідомляють про стовп чорного диму", - йдеться у повідомленні.

Харків’ян закликали протягом усього дня перебувати в укриттях і не виходити на вулицю навіть за відсутності повітряної тривоги.

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Автор: Ольга Лузан

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Топ коментарі

  • буков
    Йди нах.. гидота, у нас кожен день хоронять хлопців, які загинули на сході.
  • Иван Кравченко 507ed38e
    На северной Салтовке,602м,Одесской и других местах мегаполиса метра -завались.Люди под орковскими обстрелами расчищают,завалы,ремонтируют дороги ,открывают Барабан под заказ,рискуя быть разорванными .Кормят бесплатно стариков и немощных,спасают брошенных трусливыми особами мужского полу напризволяще собак и кошечек.Я горжусь большинством харьковчан..
  • Наталья Чичигина 9f196438
    Не брешіть. Кожен день хоронять хлопців з Заходу країни. І в Харкові їх також багато
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