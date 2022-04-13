На Сумщині окупанти вбили понад 100 людей, - голова ОВА Живицький

У Сумській області відомо про понад 100 убитих російськими окупантами цивільних осіб, значну кількість людей вважають зниклими безвісти.

Про це повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Загинуло понад 100 мирних жителів, але, на жаль, ця цифра збільшується з кожним днем, бо знаходять тіла - зі зв'язаними руками, зі слідами тортур, розстріляні пострілами в голову, це страшні речі. Багато хто зник безвісти, є люди, які перебувають у полоні - щодо них працює переговорна група. Дуже багато громадян, про долю яких ми взагалі нічого не знаємо - на дорогах і трасах, у лісах знайдено розстріляні машини, а що трапилося з людьми з цих машин невідомо", - розповів Живицький.

За його словами, у лікарнях Сумської та сусідніх областей продовжують перебувати багато поранених людей.

Він також повідомив, що в області вже відновлено електропостачання майже 25 тисяч абонентів, проте ще приблизно 500 домогосподарств залишаються без світла. Триває відновлення проїздів дорогами, розмінування, паралельно триває посівна, у зв'язку з чим він закликав працездатних людей максимально швидко повертатися до своїх населених пунктів та розпочинати роботу.

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Крім того, в регіоні активно відновлюється регіональне та міжрегіональне транспортне сполучення.

"Запускаємо поїзди за напрямками Конотоп, Шостка, Краснопілля, Охтирка, Кириківка, Лебедин, Ромни, інші населені пункти будуть із залізничним сполученням із Харківською областю. На жаль, поки що складно відновити сполучення з Києвом через Конотоп, але ми спільно із залізничниками над цим працюємо", - додав голова військової адміністрації.

За попередніми оцінками, збитки внаслідок знищення місцевої інфраструктури перевищили 10 млрд гривень. "Неможливо поки що порахувати збитки, завдані економіці, неотримані прибутки, несплачені податки, підприємства, що не працюють", - сказав Живицький.

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