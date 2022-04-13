Велика Британія заборонила імпорт чавуну та сталі з РФ і експорт квантових технологій
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Велика Британія із 14 квітня забороняє імпорт російського чавуну та сталі, а також експорт квантових технологій та передових матеріалів.
Про це йдеться у заяві британського уряду, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Економічну правду.
"Сьогоднішнє оголошення передує ухваленню підзаконного акту в парламенті завтра (четвер, 14 квітня), який забороняє імпорт виробів із чавуну та сталі, а також експорт квантових технологій, сучасних матеріалів та предметів розкоші.
Ці нові заходи націлені на ключові джерела доходу для військової машини Путіна та заважають військовим амбіціям Росії", - наголосили в уряді.
"З завтрашнього дня ми забороняємо імпорт російського чавуну та сталі, а також експорт квантових технологій та передових матеріалів, яких так потребує Путін. Ми не будемо зупинятися в нашій місії зупинити військову машину Путіна", - додала глава МЗС Великої Британії Ліз Трасс.