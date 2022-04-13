Дії РФ у Маріуполі підпадають під визначення "геноцид", - Денісова

Дії російської армії щодо жителів Маріуполя підпадають під визначення "геноцид".

На цьому наголосила уповноважена Верховної Ради Людмила Денісова у Телеграмі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Омбудсмен зазначила, що на сьогодні, за попередніми даними адміністрації Донецької області, у Маріуполі загинуло від 20 до 22 тисяч людей.

Окрім того, вона нагадала, що вночі 11 квітня загарбники скинули заряд з невідомою хімічною речовиною на місто, внаслідок чого постраждало троє осіб. Вітер поширив хімічні пари речовини містом та його околицями, жителі у селищах Сартана й Талаківка почали скаржитися на різке погіршення самопочуття - нехарактерний присмак у роті та інші ознаки хімічного отруєння.

"Аби здійснити зачистки вулиць від тіл загиблих цивільних мешканців, до Маріуполя рашисти доправили 13 мобільних крематоріїв. Усіх потенційних свідків звірств окупанти намагаються ідентифікувати через фільтраційні табори та знищити. З метою проведення "фільтрації" якомога більшої кількості наших громадян у соціальних мережах публікуються агітаційні листівки з рекламою еміграції на Далекий Схід Росії", - зазначає Денісова.

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За її інформацією, людям, які погодяться на переселення, обіцяють по 170 тисяч рублів "підйомних", 8500 рублів соціальних виплат за відсутності доходу, "житловий сертифікат" на 600 тисяч рублів та далекосхідну іпотеку до 2% річних.

Омбудсмен зауважила, що регіони Далекого Сходу є депресивними через вкрай низький рівень життя та важкий клімат, і вивезенням громадян України на ці території країна-агресор планує "заповнити" населені пункти і змусити їх працювати в нелюдських умовах. Аналогічні методи застосовувалися за сталінських часів, зазначила уповноважена.

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"Такі дії РФ підпадають під визначення "геноцид", відповідно до Конвенції про запобігання злочину геноциду та покарання за нього, та статті 6 Римського статуту міжнародного кримінального суду. Звертаюсь до Комісії ООН з розслідування порушень прав людини під час воєнного вторгнення РФ в Україну та експертної місії, створеної державами-учасницями ОБСЄ відповідно до Московського механізму, врахувати ці факти вчинення РФ злочину геноциду та порушень прав людини в Україні", - наголосила Денісова.

Як повідомлялося, агресія Рсії спричинила у Маріуполі одну з найбільших гуманітарних катастроф.

У заблокованому російськими загарбниками Маріуполі зараз перебувають понад 100 тис. мирних жителів.

Маріуполь продовжують боронити бійці полку "Азов".