Моравецький: Росіяни вбивають українців зараз так, як у 1940 році вбивали поляків у Катині
На цьому в день пам’яті жертв Катинського злочину наголосив у Варшаві глава польського уряду Матеуш Моравецький, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Укрінформ".
"Ми знаємо, що вбивці хочуть вдавати, що нічого не сталося, робити вигляд, що можливе повернення до business as usual: "ви лиш забудьте про цих кілька випадкових смертей". Ні, це – тортури, це - смерть, це - ями смерті, такі як в 1940 році нашим героям викопали радянські злочинці", - заявив Моравецький.
Він наголосив, що зараз російські воєнні злочинці роблять в Україні те саме, що й 80 років тому. Відтак світ не може цього не помічати, бо дорого за це заплатить.
"Польща закликає пам’ятати про наші жертви, а також засудити те, що сьогодні відбувається в Україні. Тому Польща закликає створити міжнародну комісію з розслідування російських злочинів в Україні, і ми не заспокоїмося, поки не запанує справедливість", - підкреслив глава польського уряду.
13 квітня 1943 року німці оприлюднили інформацію про виявлення в Катині масових поховань польських офіцерів, вбитих підрозділами НКВС за рішенням політбюро КПРС. Навесні 1940 року було розстріляно понад 21 тисячу польських офіцерів. У СРСР заперечували причетність НКВС до розстрілу поляків, це було визнано аж у квітні 1990 року.
З 2008 року в Польщі 13 квітня щороку відзначають день пам’яті жертв Катинської трагедії.