Моравецький: Росіяни вбивають українців зараз так, як у 1940 році вбивали поляків у Катині

Росія хоче приховати злочини геноциду проти українців і перейти до нормальних відносин зі світом, але світ на це ніколи не піде. Сьогодні росіяни вбивають українців так, як в 1940 році радянські злочинці це робили з поляками у Катині (РФ).

На цьому в день пам’яті жертв Катинського злочину наголосив у Варшаві глава польського уряду Матеуш Моравецький, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Укрінформ".

"Ми знаємо, що вбивці хочуть вдавати, що нічого не сталося, робити вигляд, що можливе повернення до business as usual: "ви лиш забудьте про цих кілька випадкових смертей". Ні, це – тортури, це - смерть, це - ями смерті, такі як в 1940 році нашим героям викопали радянські злочинці", - заявив Моравецький.

Він наголосив, що зараз російські воєнні злочинці роблять в Україні те саме, що й 80 років тому. Відтак світ не може цього не помічати, бо дорого за це заплатить.

Читайте: "Будинок російських шпигунів" у Варшаві передадуть Україні

"Польща закликає пам’ятати про наші жертви, а також засудити те, що сьогодні відбувається в Україні. Тому Польща закликає створити міжнародну комісію з розслідування російських злочинів в Україні, і ми не заспокоїмося, поки не запанує справедливість", - підкреслив глава польського уряду.

13 квітня 1943 року німці оприлюднили інформацію про виявлення в Катині масових поховань польських офіцерів, вбитих підрозділами НКВС за рішенням політбюро КПРС. Навесні 1940 року було розстріляно понад 21 тисячу польських офіцерів. У СРСР заперечували причетність НКВС до розстрілу поляків, це було визнано аж у квітні 1990 року.

З 2008 року в Польщі 13 квітня щороку відзначають день пам’яті жертв Катинської трагедії.

Також читайте: Польща обурилася спотворенням у РФ фактів про Катинь і спробою затвердити "сталінську версію" вбивства