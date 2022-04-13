Наразі в Маріуполі лишається близько 120 тисяч мешканців, - мер Бойченко

Із заблокованого російськими загарбниками Маріуполя на сьогодні, 13 квітня, евакуювалися на підконтрольну Україні територію близько 150 тисяч мешканців, залишаються у місті ще близько 120 тисяч.

Про це заявив Маріупольський міській голова Вадим Бойченко на пресбрифінгу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Зараз до підконтрольної частини нашої держави виїхали з міста десь 150 тисяч населення. В місті, на жаль, сьогодні залишаються і чекають на евакуацію десь більш як 100 тисяч населення, десь 120 тисяч населення", - сказав мер.

Він також зазначив, що навколо Маріуполя люди також чекають евакуації, це ще приблизно 60 тисяч населення.

"Тому ми звертаємося кожного дня, кожного ранку до всієї міжнародної спільноти, що ми маємо об’єднатися заради звільнення Маріуполя, заради евакуації всіх мирних мешканців нашого Маріуполя. Поки стоїть наш Маріуполь, стоїть і наша Україна", - наголосив Бойченко.

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