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Наразі в Маріуполі лишається близько 120 тисяч мешканців, - мер Бойченко

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маріуполь
Із заблокованого російськими загарбниками Маріуполя на сьогодні, 13 квітня, евакуювалися на підконтрольну Україні територію близько 150 тисяч мешканців, залишаються у місті ще близько 120 тисяч.

Про це заявив Маріупольський міській голова Вадим Бойченко на пресбрифінгу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Зараз до підконтрольної частини нашої держави виїхали з міста десь 150 тисяч населення. В місті, на жаль, сьогодні залишаються і чекають на евакуацію десь більш як 100 тисяч населення, десь 120 тисяч населення", - сказав мер.

Він також зазначив, що навколо Маріуполя люди також чекають евакуації, це ще приблизно 60 тисяч населення.

"Тому ми звертаємося кожного дня, кожного ранку до всієї міжнародної спільноти, що ми маємо об’єднатися заради звільнення Маріуполя, заради евакуації всіх мирних мешканців нашого Маріуполя. Поки стоїть наш Маріуполь, стоїть і наша Україна", - наголосив Бойченко.

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Автор: Ірина Дашківська

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Топ коментарі

  • MAKAROV ddf66d11
    Главное что мэр бойченко 24 февраля "эвакуировался". А жителям даже ничего не сказал
  • Player New
    Бо по всіх планах ворог не міг просунутись так далеко й так швидко, там повинен був бути перебитий шлях з криму, маріупольський контингент повенен був обороняти місто з моря й при необхідності підтримати ООС. Відбулася зрада, південь був без бою зданий, відбулося захоплення й оточення міст.
  • Leshek
    Полностью согласен с Вами. В море существует неписанный кодекс чести : капитан покидает тонущее или терпящее бедствие судно последним ( если конечно это настоящий капитан , а не трус) Мэр морского города наверняка знает это, но видимо у чиновников свой кодекс и мэр бойченко явно не знаком с понятиями чести , совести , ответственности.
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