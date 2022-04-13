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ДСНС створила інтерактивну мапу замінованих і небезпечних ділянок

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На офіційному сайті ДСНС запрацювала інтерактивна мапа з місцями виявлення вибухонебезпечних предметів та небезпечних ділянок.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДСНС.

ДСНС створила інтерактивну мапу замінованих і небезпечних ділянок 01

Відтепер можна щоденно відстежувати детальну динаміку робіт по розмінуванню (кількість виїздів, площа розмінованих територій та кількість розмінованих вибухонебезпечних предметів) в розрізі регіонів https://bit.ly/3vclOx3.

Подати заявку про знахідку вибухонебезпечних предметів та відстежувати статус її виконання можна через сторінку з інтерактивною мапою на сайті https://bit.ly/3jQUBuJ або за номером 101.

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Автор: Володимир Янченко

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