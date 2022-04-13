ДСНС створила інтерактивну мапу замінованих і небезпечних ділянок

На офіційному сайті ДСНС запрацювала інтерактивна мапа з місцями виявлення вибухонебезпечних предметів та небезпечних ділянок.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДСНС.

Відтепер можна щоденно відстежувати детальну динаміку робіт по розмінуванню (кількість виїздів, площа розмінованих територій та кількість розмінованих вибухонебезпечних предметів) в розрізі регіонів https://bit.ly/3vclOx3.

Подати заявку про знахідку вибухонебезпечних предметів та відстежувати статус її виконання можна через сторінку з інтерактивною мапою на сайті https://bit.ly/3jQUBuJ або за номером 101.

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