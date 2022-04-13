Ле Пен обіцяє в разі перемоги вивести Францію з військового командування НАТО

Кандидатка на посаду президента Франції Марін Ле Пен обіцяє, що в разі її перемоги країна вийде з військового командування НАТО, але при цьому залишиться в Альянсі.

Про це вона заявила 13 квітня на пресконференції в Парижі, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Delo.ua.

"Я хочу, щоб Франція покинула об'єднане військове командування НАТО. Я ніколи не погоджуся з тим, щоб наші війська підпорядковувалися командуванню НАТО або європейському командуванню. Франція має повернутися до статусу в альянсі, який мала з 1966 по 2009 роки", - сказала Марін Ле Пен.

Франція є одним з 12 членів-засновників НАТО. У 1966 році вона вийшла з об’єднаного військового командування Альянсу, але як і раніше, залишалася частиною колективної оборони НАТО. 2009 року Париж оголосив про повернення до повноправної участі у військових структурах НАТО.

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