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Ле Пен обіцяє в разі перемоги вивести Францію з військового командування НАТО

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ле,пен
Кандидатка на посаду президента Франції Марін Ле Пен обіцяє, що в разі її перемоги країна вийде з військового командування НАТО, але при цьому залишиться в Альянсі.

Про це вона заявила 13 квітня на пресконференції в Парижі, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Delo.ua.

"Я хочу, щоб Франція покинула об'єднане військове командування НАТО. Я ніколи не погоджуся з тим, щоб наші війська підпорядковувалися командуванню НАТО або європейському командуванню. Франція має повернутися до статусу в альянсі, який мала з 1966 по 2009 роки", - сказала Марін Ле Пен.

Франція є одним з 12 членів-засновників НАТО. У 1966 році вона вийшла з об’єднаного військового командування Альянсу, але як і раніше, залишалася частиною колективної оборони НАТО. 2009 року Париж оголосив про повернення до повноправної участі у військових структурах НАТО.

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Автор: Ольга Лузан

Топ коментарі

  • mrSmith
    Навіть нікчема макрон і то в рази кращій ніж ці нацистська шльондра!
  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    Правільна-і завєсті в одкб...
  • jklpqrs
    Тебе ппц, дура.
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