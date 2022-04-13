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Президенти Литви, Латвії, Естонії та Польщі відвідали Бородянку

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бородянка
Президент Польщі Анджей Дуда і президенти Естонії Алар Каріс, Литви Гітанас Науседа та Латвії Егілс Левітс відвідали Бородянку у Київській області, яка сильно постраждала внаслідок російського вторгнення.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Європейська правда

Фото президентського візиту опублікувала канцелярія президента Польщі.

Із президентами чотирьох держав Бородянку відвідав прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Wizyta Prezydentów Polski, Litwy, Łotwy i Estonii w Ukrainie. pic.twitter.com/3yJNrbcq3K

— Kancelaria Prezydenta (@prezydentpl) April 13, 2022

"Наша мета – підтримати президента Зеленського і захисників України у вирішальний для цієї країни момент", - заявили у канцелярії польського президента.

#Ukraina. Naszym celem jest wsparcie Prezydenta @ZelenskyyUa oraz obrońców Ukrainy w decydującym dla tego kraju momencie. pic.twitter.com/rWjZ6geUvA

— Kancelaria Prezydenta (@prezydentpl) April 13, 2022

Поїздку чотирьох президентів організувала Польща, яка разом з Україною забезпечувала її логістику та безпеку.

Президенти Литви, Латвії, Естонії та Польщі прибули до Києва в середу.

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Топ коментарі

  • Paul Foxen
    а грузинські підйуловники засцяли приїздити... нічого нічого, зараз Аджарію відкусять в них ще, ото вони повеселяться
  • Йцу Кенг 07b0c614
  • Nedd Tyler c6720389
    Справжні друзі України! Дякуємо вам! А проституткам рашистським штанмайєрам-ганьба і сором навіки!
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