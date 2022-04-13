Президенти Литви, Латвії, Естонії та Польщі відвідали Бородянку

Президент Польщі Анджей Дуда і президенти Естонії Алар Каріс, Литви Гітанас Науседа та Латвії Егілс Левітс відвідали Бородянку у Київській області, яка сильно постраждала внаслідок російського вторгнення.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Європейська правда.

Фото президентського візиту опублікувала канцелярія президента Польщі.

Із президентами чотирьох держав Бородянку відвідав прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Wizyta Prezydentów Polski, Litwy, Łotwy i Estonii w Ukrainie. pic.twitter.com/3yJNrbcq3K — Kancelaria Prezydenta (@prezydentpl) April 13, 2022

"Наша мета – підтримати президента Зеленського і захисників України у вирішальний для цієї країни момент", - заявили у канцелярії польського президента.

#Ukraina. Naszym celem jest wsparcie Prezydenta @ZelenskyyUa oraz obrońców Ukrainy w decydującym dla tego kraju momencie. pic.twitter.com/rWjZ6geUvA — Kancelaria Prezydenta (@prezydentpl) April 13, 2022

Поїздку чотирьох президентів організувала Польща, яка разом з Україною забезпечувала її логістику та безпеку.

Президенти Литви, Латвії, Естонії та Польщі прибули до Києва в середу.