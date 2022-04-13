Президенти Литви, Латвії, Естонії та Польщі відвідали Бородянку
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Європейська правда.
Фото президентського візиту опублікувала канцелярія президента Польщі.
Із президентами чотирьох держав Бородянку відвідав прем’єр-міністр Денис Шмигаль.
Wizyta Prezydentów Polski, Litwy, Łotwy i Estonii w Ukrainie. pic.twitter.com/3yJNrbcq3K— Kancelaria Prezydenta (@prezydentpl) April 13, 2022
"Наша мета – підтримати президента Зеленського і захисників України у вирішальний для цієї країни момент", - заявили у канцелярії польського президента.
#Ukraina. Naszym celem jest wsparcie Prezydenta @ZelenskyyUa oraz obrońców Ukrainy w decydującym dla tego kraju momencie. pic.twitter.com/rWjZ6geUvA— Kancelaria Prezydenta (@prezydentpl) April 13, 2022
Поїздку чотирьох президентів організувала Польща, яка разом з Україною забезпечувала її логістику та безпеку.
Президенти Литви, Латвії, Естонії та Польщі прибули до Києва в середу.