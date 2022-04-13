Посольство Молдови відновить роботу в Києві з 15 квітня
7433
Посольство Молдови в Україні з 15 квітня відновить роботу в Києві.
Про це дипмісія повідомила в фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.
"З 15 квітня 2022 року посольство Республіки Молдова в Україні відновить свою діяльність у Києві в повному обсязі", - заявили в посольстві, уточнивши, що з 14 березня воно тимчасово працювало у Львові.
Зазначається, що консульський відділ місії відновить надання консульських послуг з 15 квітня.
Нагадуємо, посольство Молдови оголосило 3 березня про тимчасове припинення роботи в Києві з міркувань безпеки.