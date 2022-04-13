Зеленський - до країн Заходу: Путін посилює свої війська. Він не зупиниться на Україні. Нам потрібна зброя. ВIДЕО
Відеозвернення президента України Володимира Зеленського опубліковане на офіційних сторінках глави держави у соцмережах, повідомляє Цензор.НЕТ.
Він нагадав, що експерти пророкували: в разі нападу РФ Україна не протримається більше тижня. Ми ж змогли відкинути ворога, але це лише перший раунд війни.
"Путін і його армія змінюють свою стратегію. Вони посилюють свої війська, щоб іще сильніше натиснути на Харків і весь Донбас, включно з Маріуполем", - сказав Зеленський.
Президент наголосив, що Росія не планує зупинятися на Україні.
"Пропагандистська машина Путіна відкрито заявляє, що Європа є "наступною логічною метою" після України. Тож або Захід допоможе Україні зупинити Путіна зараз, або Путін продовжить розширювати свою Російську імперію, вбиваючи при цьому тисячі жінок і дітей. Він уже зробив це в Маріуполі, Харкові, Бучі та інших містах України", - підкреслив він.
Зеленський озвучив конкретний перелік зброї, яка необхідна Україні. Це:
- артилерійські установки (калібр 155 мм) і боєприпаси;
- артилерійські снаряди (калібр 152 мм). Якомога більше;
- реактивні системи залпового вогню: "Град", "Ураган" або американський M142 HIMARS;
- БТР (бронетранспортери, бойові машини піхоти тощо);
- танки (Т-72, американські або німецькі аналоги);
- системи ППО (С-300, "Бук" або подібні сучасні західні системи протиповітряної оборони);
- бойова авіація.
Він закликав громадян всього світу з проханням допомогти донести до своїх урядів, адміністрацій президентів, керівників країн реальні потреби України, які допоможуть зупинити війну.
"Ми просимо весь світ об’єднатися й допомогти нам у боротьбі з цією жорстокою агресією", - сказав Зеленський.