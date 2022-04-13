Після обвинувального рішення суду Медведчука позбавлять мандата, - Стефанчук
Про це заявив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук в ефірі національного телемарафону в середу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Відповідно до Конституції, 80-та стаття визначає сім аргументів для позбавлення особи депутатського мандата... Ми знаємо, що стосовно пана Медведчука проводиться кримінальне провадження. І тільки-но ми отримаємо рішення суду, яке набуло чинності, - це є підставою, щоб позбавити його депутатського мандата", - сказав Стефанчук.
Як повідомлялося, у вівторок увечері у телеграм-каналі президента України Володимира Зеленського з'явилася фотографія Медведчука у військовій формі та у наручниках. Вона супроводжувалася текстом "Проведено спецоперацію завдяки СБУ. Молодці! Деталі згодом".
Глава СБУ Іван Баканов підтвердив, що операцію із затримання Медведчука було проведено за дорученням Зеленського.
Зеленський запропонував Росії обміняти Медведчука на українських громадян, які перебувають у полоні російських військових.