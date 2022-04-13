Новини

Після обвинувального рішення суду Медведчука позбавлять мандата, - Стефанчук

4 77947
Підставою для позбавлення Віктора Медведчука мандата народного депутата фракції "Опозиційна платформа - За життя" буде рішення суду, що набуло чинності.

Про це заявив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук в ефірі національного телемарафону в середу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Відповідно до Конституції, 80-та стаття визначає сім аргументів для позбавлення особи депутатського мандата... Ми знаємо, що стосовно пана Медведчука проводиться кримінальне провадження. І тільки-но ми отримаємо рішення суду, яке набуло чинності, - це є підставою, щоб позбавити його депутатського мандата", - сказав Стефанчук.

Також читайте: Медведєв погрожує українській владі через затримання Медведчука: Озирайтеся на всі боки і міцно зачиняйте двері

Як повідомлялося, у вівторок увечері у телеграм-каналі президента України Володимира Зеленського з'явилася фотографія Медведчука у військовій формі та у наручниках. Вона супроводжувалася текстом "Проведено спецоперацію завдяки СБУ. Молодці! Деталі згодом".

Глава СБУ Іван Баканов підтвердив, що операцію із затримання Медведчука було проведено за дорученням Зеленського.

Зеленський запропонував Росії обміняти Медведчука на українських громадян, які перебувають у полоні російських військових.

Автор: Ірина Дашківська

Читайте Цензор.НЕТ у Telegram 

Топ коментарі

  • Дмитрий Иванов 933bda32
    Стефанчук, а те гавно-депутаты, которые сбежали ещё в феврале или не возвратились из новогоднего "отпуска", как с ними быть? Они до сих пор зарплату получают? Налогоплатильщикам это крайне не выгодно и не надо в принципе. Решайте что-то и побыстрее
  • Йцу Кенг 07b0c614
  • Alina Akimova
    А что с тем судьей что его под домашний арест посадил? Его тот же судья судить будет?
Дивитись усі коментарі
ТОП-новини
всі новини