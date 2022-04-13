На потреби ЗСУ передано понад 13 млн грн, арештованих в рамках кримінального провадження
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу генпрокурора.
Як зазначається, ці кошти були арештовані в рамках кримінального провадження за фактом умисного ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах службовими особами двох підприємств, які здійснювали незаконну торгівлю товарами широкого вжитку – тютюновими виробами та алкоголем (ч. 3 ст. 212 КК України).
"Грошові кошти у сумі 1 122 500 грн, 130 735 євро, 261 790 доларів США та 1 130 фунтів стерлінгів, що згідно із курсом Національного банку України становить 13 050 958 гривень, було вилучено під час проведення обшуку у зазначеному провадженні та передано на спеціальний рахунок ДФС України. В подальшому їх було перераховано на спеціальний рахунок для збору коштів на підтримку Збройних Сил України", - йдеться у повідомленні.