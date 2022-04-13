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РФ свідомо, цілеспрямовано та вкрай жорстоко знищує українську націю, - Науседа

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науседа
Росія свідомо, цілеспрямовано та вкрай жорстоко знищує українську націю, заявив президент Литви Гітанас Науседа та закликав надати Україні зброю для боротьби.

Про це він написав у твіттері, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Жахи війни, які пережила Україна, не могли бути скоєні людьми. Істоти, які це зробили, не заслуговують на це ім'я. Це свідоме, цілеспрямоване і вкрай жорстоке знищення української нації. Україна встоїть. Правда переможе!" - написав Науседа.

Також президент Литви наголосив на необхідності негайного надання Україні зброї.

"Російські танки, розбиті українською армією у Дмитрівці. Героїзм, любов до свободи та Батьківщини завжди перемагають дикість. Україні потрібна зброя для боротьби тут і зараз", - зазначив Науседа.

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Автор: Ольга Лузан

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Топ коментарі

  • Совестно за Брата
  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    Науседі-респект за правду та позицію...
  • Алексей Технолог
    ⚡️Неизвестные патриоты ликвидируют россиян в оккупированном Мелитополе, сообщает ГУР Минобороны Украины



    Установлено, что в период с 20 марта по 12 апреля убито 70 солдат РФ во время ночных патрулирований в Мелитополе. Среди них были захватчики, в том числе «кадыровцы». Причина смерти - ножевые и огнестрельные ранения.
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