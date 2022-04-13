РФ свідомо, цілеспрямовано та вкрай жорстоко знищує українську націю, - Науседа

Росія свідомо, цілеспрямовано та вкрай жорстоко знищує українську націю, заявив президент Литви Гітанас Науседа та закликав надати Україні зброю для боротьби.

Про це він написав у твіттері, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Жахи війни, які пережила Україна, не могли бути скоєні людьми. Істоти, які це зробили, не заслуговують на це ім'я. Це свідоме, цілеспрямоване і вкрай жорстоке знищення української нації. Україна встоїть. Правда переможе!" - написав Науседа.

Також президент Литви наголосив на необхідності негайного надання Україні зброї.

"Російські танки, розбиті українською армією у Дмитрівці. Героїзм, любов до свободи та Батьківщини завжди перемагають дикість. Україні потрібна зброя для боротьби тут і зараз", - зазначив Науседа.

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