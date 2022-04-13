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Станція метро "Мінська" в Києві може стати "Варшавською", - Кличко

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мінська
Київрада на найближчому засіданні розгляне питання перейменування низки об'єктів у столиці, зокрема станції метро "Мінська".

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Якщо з Мінська йдуть загрози, а з території Білорусі випускають ракети по наших будинках, то це не надто дружнє нагадування для киян. Переконаний, що "Мінська" може стати "Варшавською" - це місто, яке допомагає Києву, прийняло дуже багато біженців. Такі зміни ми розглядатимемо на найближчій сесії", - розповів Кличко.

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Автор: Ольга Лузан

Топ коментарі

  • Eight Wonder 56eae116
    Одобряем
  • Валерий Коломиец 6a8f7b0f
    Не "може", а "повинна".
    Віталік! Якщо хтось буде проти, ти там хук зліва заряди йому у рєпу і всі одноголосно!
  • Серж Пир
    Отлично. А Дружбы народов - им. Бандеры.
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