Станція метро "Мінська" в Києві може стати "Варшавською", - Кличко

Київрада на найближчому засіданні розгляне питання перейменування низки об'єктів у столиці, зокрема станції метро "Мінська".

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Якщо з Мінська йдуть загрози, а з території Білорусі випускають ракети по наших будинках, то це не надто дружнє нагадування для киян. Переконаний, що "Мінська" може стати "Варшавською" - це місто, яке допомагає Києву, прийняло дуже багато біженців. Такі зміни ми розглядатимемо на найближчій сесії", - розповів Кличко.

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