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Невідомі патріоти в Мелітополі ліквідували вже понад 70 окупантів, серед них були "кадирівці", - розвідка

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розвідка
Причина смерті нічних патрульних під час комендантського часу – ножові та вогнепальні поранення.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у  ГУР МО України.

"Встановлено, що в період з 20.03 по 12.04.2022 ліквідовано 70 військовослужбовців РФ під час нічних патрулювань в тимчасово окупованому Мелітополі. Серед них були загарбники, в тому числі "кадирівці". Причина смерті нічних патрульних під час комендантського часу – ножові та вогнепальні поранення. Інформацію щодо точної кількості вбитих та обставини їхньої смерті окупаційна адміністрація ретельно приховує", - йдеться у повідомленні українських розвідників.

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У ГУР МО є дані, що це наслідок роботи українського руху опору Мелітополя. Також зазначається, що підрозділи окупаційних військ не досягли результатів щодо пошуку осіб, причетних до знищення військовослужбовців РФ.

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Топ коментарі

  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    Невідомим укранським героям-респект...
  • Максім ХОЙ 07fb0949
    ось справжні патризани а не бульбаші
  • Adalet
    Беззбройні мітинги вдень. Збройна ліквідація окупантів вночі.
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