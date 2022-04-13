Невідомі патріоти в Мелітополі ліквідували вже понад 70 окупантів, серед них були "кадирівці", - розвідка
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Причина смерті нічних патрульних під час комендантського часу – ножові та вогнепальні поранення.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у ГУР МО України.
"Встановлено, що в період з 20.03 по 12.04.2022 ліквідовано 70 військовослужбовців РФ під час нічних патрулювань в тимчасово окупованому Мелітополі. Серед них були загарбники, в тому числі "кадирівці". Причина смерті нічних патрульних під час комендантського часу – ножові та вогнепальні поранення. Інформацію щодо точної кількості вбитих та обставини їхньої смерті окупаційна адміністрація ретельно приховує", - йдеться у повідомленні українських розвідників.
У ГУР МО є дані, що це наслідок роботи українського руху опору Мелітополя. Також зазначається, що підрозділи окупаційних військ не досягли результатів щодо пошуку осіб, причетних до знищення військовослужбовців РФ.