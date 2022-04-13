Релігійна громада на Чернігівщині перейшла з Московського патріархату до ПЦУ. ФОТО

На Чернігівщині релігійна громада села Дягова перейшла з Московського патріархату до ПЦУ.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив місцевий житель Сергій Павленко на своїй сторінці у фейсбуці.

"Дягівська громада на сході села 13 квітня одноголосно проголосувала перейти з Московського патріархату в Православну церкву України. Це перші на Менщині православні, які здійснили доленосний вибір", - написав він і зазначив, що священник Віталій Тихомиров, виступаючи перед парафіянами, заявив, що "сьогодні Московський патріархат компрометує Божі заповіді, православні цінності, підтримуючи путінських загарбників".





У коментарях дописувачі підтримували рішення місцевих жителів і запитували, чи будуть схвалені такі рішення в навколишніх селах. І вказували, що тепер будуть уважніше ставитися до того, до якого храму заходити.

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