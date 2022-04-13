Новини

Релігійна громада на Чернігівщині перейшла з Московського патріархату до ПЦУ. ФОТО

9 21619
священник,віталій,отець,тихомиров
На Чернігівщині релігійна громада села Дягова перейшла з Московського патріархату до ПЦУ.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив місцевий житель Сергій Павленко на своїй сторінці у фейсбуці.

"Дягівська громада на сході села 13 квітня одноголосно проголосувала перейти з Московського патріархату в Православну церкву України. Це перші на Менщині православні, які здійснили доленосний вибір", - написав він і зазначив, що священник Віталій Тихомиров, виступаючи перед парафіянами, заявив, що "сьогодні Московський патріархат компрометує Божі заповіді, православні цінності, підтримуючи путінських загарбників".

Релігійна громада на Чернігівщині перейшла з Московського патріархату до ПЦУ 01

Релігійна громада на Чернігівщині перейшла з Московського патріархату до ПЦУ 02
Релігійна громада на Чернігівщині перейшла з Московського патріархату до ПЦУ 03

У коментарях дописувачі підтримували рішення місцевих жителів і запитували, чи будуть схвалені такі рішення в навколишніх селах. І вказували, що тепер будуть уважніше ставитися до того, до якого храму заходити.

Читайте також: Якщо більшість ченців перейде до ПЦУ, для держави не проблема передати лаври їм, - Епіфаній

Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews 

Топ коментарі

  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    РПЦ-це ФСБ...
  • Garry Grant
    Цьому адекватному священнику нема чого боятися анафеми від сектанта та слуги сатани гундяя. А як там до речі паша-"мерседес" себе почуває? Чи не пора слідом за "паломніцей" марченко та нах з України?
  • Leon Renk feb3e892
    РПЦ=ФСБ!
Дивитись усі коментарі
ТОП-новини
всі новини