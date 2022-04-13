Знищено керівний склад 4-ї батальйонної тактичної групи 201-ї військової бази Центрального військового округу РФ, - Генштаб ЗСУ. ФОТО
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В одному з районів виконання завдань, підрозділом Десантно-штурмових військ ЗС України спільно з побратимами з інших складових сил оборони України, знищено колону військової техніки російських окупантів.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Генштаб ЗСУ.
Нашими воїнами ліквідовано пересувний пункт управління з керівним складом 4-ї батальйонної тактичної групи (оперативного підпорядкування) 201-ї військової бази Центрального військового округу ЗС РФ.
Захоплені службові документи та матеріали пропагандистського характеру.