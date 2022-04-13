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Знищено керівний склад 4-ї батальйонної тактичної групи 201-ї військової бази Центрального військового округу РФ, - Генштаб ЗСУ. ФОТО

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В одному з районів виконання завдань, підрозділом Десантно-штурмових військ ЗС України спільно з побратимами з інших складових сил оборони України, знищено колону військової техніки російських окупантів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Генштаб ЗСУ.

Знищено керівний склад 4-ї батальйонної тактичної групи 201-ї військової бази Центрального військового округу РФ, - Генштаб ЗСУ 01

Нашими воїнами ліквідовано пересувний пункт управління з керівним складом 4-ї батальйонної тактичної групи (оперативного підпорядкування) 201-ї військової бази Центрального військового округу ЗС РФ.

Знищено керівний склад 4-ї батальйонної тактичної групи 201-ї військової бази Центрального військового округу РФ, - Генштаб ЗСУ 02

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Захоплені службові документи та матеріали пропагандистського характеру.

Знищено керівний склад 4-ї батальйонної тактичної групи 201-ї військової бази Центрального військового округу РФ, - Генштаб ЗСУ 03

Автор: Володимир Янченко

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Топ коментарі

  • Максім ХОЙ 07fb0949
    Президенты Эстонии, Латвии, Литвы и Польши вместе с Президентом Украины. Дякуємо за підтримку!
  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    Чергова гарна робота фахівців своєї справи-респект...
  • Олександр Карін
    О, а ось і методички під'їхали! Спробуйте замість "Україна" поставити слово "росія", замість "рузькє язик" поставити "украінскій язик", замість "украінцев" поставити "рузьгє" і все стане на свої місця.
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