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Потрібен єдиний фронт - сподіваюся, візит президента Німеччини в Україну відбудеться, - Володимир Кличко

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Володимир Кличко висловив сподівання, що візит Федерального президента Німеччини до Києва тільки відкладено і він зможе відбутися найближчими тижнями. Він наполягає на тому, що Україна разом з Німеччиною та всім Європейським Союзом мають показати єдиний фронт у боротьбі проти російської агресії.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"Це правда, що Федеральний президент зробив чимало помилок у політиці щодо Росії в минулому, які завдали шкоди Україні. Федеральний президент вибачився за це і визнав свої помилки. Я вважаю, що Україна повинна продовжувати співпрацю і далі вибудовувати мости з Німеччиною. Мій нещодавній візит до Берліна, під час якого я зміг поспілкуватися з усіма впливовими німецькими політиками, показав, що особисті зустрічі завжди корисні", - наголосив Володимир Кличко.

Він зазначив, що Німеччина є ключовим партнером у наданні фінансової, гуманітарної допомоги Україні, допомозі біженцям і в наданні зброї українській державі.

"Сьогодні дуже важливо, щоб Україна разом з Німеччиною та всім Європейським Союзом показали єдиний фронт у боротьбі проти російського вторгнення в Україну. І я сподіваюся, що візит Федерального президента до Києва тільки відкладено і він зможе відбутися найближчими тижнями", - підкреслив Володимир Кличко.

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Автор: Володимир Янченко

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Топ коментарі

  • jklpqrs
    Зеленский так и не понял, на каком посту находится. Его поведение - поведение обиженного на весь свет ребенка, которого не пустили в кино. Если и есть на что обижаться, он должен заткнуться и держать это при себе. Кличко вынужден извиняться за чужие глупости...
  • jklpqrs
    Зеленский не меньший негодяй. Он обманул народ введя его в заблуждение возможностью договориться с маньяком. А это оказалось ложью. А сколько украдено за это время, не пересчитать...Но сейчас ему надо о другом думать. Потому Зеленский обязан свернуть свои чувства в трубочку и засунуть подальше. А кто негодяй или не негодяй, пусть думают те, от кого ничего не зависит.
  • Йцу Кенг 07b0c614
    для того, чтобы мозг работал, его нужно иногда включать.....
    я вчера уже об этом писал, и сегодня повторю - чтобы выразить свое маленькое фе, люди придумали Дипломатию, а зеленский тупо плюнул в рожу....
    сам ли он это сделал, или у него есть "советники" - второй вопрос.....
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